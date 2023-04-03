كيف تتخلص من الدهون دون أن تشعر بالجوع؟.. إليك الوصفة الذهبية

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هل تريد حرق دهون الجسم، لكنك تكره أن تستمر لشهور في ذلك وأنت تعاني من الجوع والحرمان من الأطعمة المفضلة؟

وتقول مدربة النظام الغذائي، سارة بوكهارت، إن حرق الدهون لايتعلق بتقليل حجم الأكل، أو تناول الطعام على فترات متقاطعة، معتبرة أن “الحركة يمكن أن تكون أفضل صديق لك في مساعدتك على حرق الدهون”.

كل أكثر

عوضًا عن تناول كمية أقل، يعتقد الخبراء أن تناول المزيد من الطعام يمكن أن يساعدك في الواقع على حرق الدهون، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

ويقول اختصاصي التغذية، ريانون لامبرت: “إذا كنت ترغب في حرق الدهون دون الإفراط في تقييدها، أوصي بزيادة كمية الأطعمة المختلفة التي تتناولها. وتضم مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات وأكبر عدد ممكن من الأنواع المختلفة”.

ونصح: “على سبيل المثال، إذا كنت تحب الفلفل، فلا تختار دائمًا الفلفل الأحمر، واخلطه مع الأصفر والأخضر والبرتقالي أيضًا، لأن كل لون يجلب شيئًا مختلفًا لأمعائك”.

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي الأكثر تنوعًا على ميكروبيوم الأمعاء، والتي تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الوزن لأنها تساعد في امتصاص العناصر الغذائية والانتفاخ والهضم وحتى مزاجنا.

وتابع: “بدلاً من تقييد نفسك من أجل تحقيق نقص في السعرات الحرارية، حاول الاستمتاع بمزيد من التنوع في نظامك الغذائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطعمة النباتية مثل الخضار والمكسرات والبذور والفاصوليا”.

وأوضح: “تظهر الأبحاث أنه كلما زاد تنوع الأطعمة التي ندرجها في نظامنا الغذائي ، كلما زادت سعادة أمعائنا، زاد احتمال شعورنا بالرضا وتقليل احتمالية تعرضنا لآلام الجوع غير الضرورية”.

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الأطعمة الغنية بالألياف

يقول ريانون: “زيادة تناول الألياف يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي تقليل احتمالية زيادة الوزن”.

وأضاف: “حاول تناول المزيد من الحبوب الكاملة (الخبز الأسمر / الأرز / المكرونة) والمكسرات والبذور والبقوليات والبقول والبروتينات والدهون الصحية في نظامك الغذائي”.

كما تساعد الألياف على الهضم وتمنع الإمساك والانتفاخ. وتابع: “إن إدخال المزيد من (الألياف) في نظامك الغذائي سيساعد على منعك من الشعور بالجوع”.

النوم أكثر

يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلاً على حرق الدهون دون الشعور بالجوع.

تقول بوكهارت: “لسوء الحظ، لا نحرق المزيد من السعرات الحرارية في نومنا- لكن النوم يمكن أن يكون أداة حيوية في مساعدتنا على حرق الدهون”.

وأضافت: “إذا حصلنا على قسط جيد من النوم ليلاً لمدة سبع ساعات أو أكثر، فإننا نبدأ اليوم بمستويات طاقة أعلى مما لو حصلنا على ست ساعات أو أقل”.

وتابعت: “كلما قل عدد ساعات النوم التي نحصل عليها، زاد إرهاقنا – سواء شعرت بذلك أم لا، وكلما زاد احتمال رغبتنا في التحرك بشكل أقل وتناول المزيد من الطعام”.

وبينت أنه “عندما نشعر بالتعب، تتلقى أدمغتنا إشارات تجعلنا نتوق إلى طاقة سريعة، وهذا يأتي في شكل سكر وأطعمة مصنعة”.

وحذرت من أن الإفراط في تناول الطعام، والوجبات الخفيفة والأطعمة غير الصحية يرتبط بالحصول على قسط كافٍ من النوم، “مما يجعل من الصعب – ويكاد يكون من المستحيل – تحقيق نقص في السعرات الحرارية وحرق الدهون”.

لذا نصحت: “حاول إعطاء الأولوية للنوم اذهب إلى الفراش مبكرًا، وابدأ روتينًا جيدًا لوقت النوم وقلل من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين قبل النوم”.

شرب الماء

الماء مهم للغاية للجسم، إذ “يلعب الماء دورًا مهمًا للغاية في الحفاظ على صحة أجسامنا وعملها على النحو الأمثل”، وفق ريانون.

وشدد على أن “الماء ضروري لعمل جميع عمليات الجسم، بما في ذلك حمل الأكسجين والمواد المغذية في جميع أنحاء الجسم، وتصفية الفضلات وتنظيم درجة الحرارة”.

وقال: “يساعد الترطيب أيضًا في تنظيم الحالة المزاجية والإنتاجية والتركيز، وكل ذلك يمكن أن يساهم في مقدار ما نتناوله من طعام”.

وشدد على أنه “الترطيب مهم أيضًا لأنه يساعد في امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي نتناوله – مما يجعلك تشعر بالشبع”.

وتابع: “تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أكبر، ونحن نعلم أن الجفاف قد يعيق التقدم في رحلة فقدان الوزن لأن أعراض الجفاف تشمل الشعور بالتعب، مما قد يدفعك إلى تكثيف السعرات الحرارية والسكرية الوجبات الخفيفة”.

ممارسة التمارين بانتظام

وبحسب بوكهارت، فإن التمارين عالية الكثافة يمكن أن تساعد على حرق الدهون، لأنها تزيد من كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها في اليوم.

وبينت أن “المشي والجري وركوب الدراجات والتمارين المنزلية ورفع الأثقال كلها تزيد من معدل ضربات قلبك بشكل كبير، مما يزيد من الطاقة التي يحتاجها جسمك لمنحها”.

وأشارت إلى أن “زيادة معدل ضربات القلب لفترات طويلة يتطلب من الجسم استهلاك المزيد من السعرات الحرارية- مما يساعدك على تحقيق نقص في السعرات الحرارية”.

وأوضحت أن التمارين الرياضية تحسن المزاج والثقة بالنفس، “وكلاهما يمكن أن يساعد في منعك من الوصول إلى الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر”.

ونصحت: “بدلاً من تقييد نظامك الغذائي والشعور بالجوع، فإن القيام ببعض التمارين الرياضية في الأسبوع يمكن أن يسمح لك بالاستمرار في الاستمتاع بأجزاء صحية من الطعام والوجبات الخفيفة الصحية مع حرق الدهون”.