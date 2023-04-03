طرح 24 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها

تواصل – واس:

عرضت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية اليوم الاثنين، 24 مشروعاً متصلاً بالشأن الاقتصادي والتنموي.

طرح 24 مشروعًا بالتعاون مع 15 جهة حكومية

وأوضحت أن ذلك تم بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وأضافت أنه تم طرح برنامج تحول القطاع الصحي مشروع “النظام الصحي”؛ لتطوير النظام الصحي وترجمة توجهات رؤية 2030 الإستراتيجية.

وتغطية الفجوات القانونية في الأنظمة الصحية الرئيسة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 أبريل 2023م.

وأكدت أن وزارة الحج والعمرة عرضت مشروع “تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج” للاستطلاع عبر المنصة.

بهدف تعديل عدد من مواد النظام بما يتوافق مع المستجدات.

ويسهم في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 أبريل 2023م.

كما طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشروع “قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية”.

وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 أبريل 2023م.

وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع “اشتراطات تصميم “عربات تسويق للأسر المنتجة”.

وذلك لوضع ضوابط العقارات التابعة للوزارة المستثناة من المنافسة العامة والمستثمرة في المشروعات ذات الأفكار المبتكرة والمشروعات الرائدة.

وذلك على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 أبريل 2023م.

فيما طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مشروع “إرشادات وآداب للإفصاح عن الإعاقة”.

وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 مايو 2023م.

وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “برنامج الأدوية الواعدة” لمنح المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة إمكانية الحصول على الأدوية الجديدة الواعدة.

وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 9 أبريل 2023م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”، تأكيداً على:

1 – تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

2 – تحقيق لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا.

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