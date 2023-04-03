لمرضى اضطرابات الجهاز الهضمي.. نصائح هامة للصائمين

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كشف “إنفوجراف” عن نصائح رمضانية لمرضى اضطرابات الجهاز الهضمي.

ويعاني الكثير من الناس من اضطرابات الجهاز الهضمي، لذلك يجب اتباعهم نصائح لصيام صحي يمنعهم من التعرض لتهيج الجهاز الهضمي والأعراض المتعلقة به.

نصائح رمضانية

فيما يلي نصائح رمضانية تتعلق بمرضى اضطرابات الجهاز الهضمي

1- يسبب عدم تناول كميات كبيرة من الطعام والشراب بعد سماع النداء للإفطار، ” التخمة” بسبب تمدد المعدة بشكل سريع عند الإكثار من الطعام.

2- كما يؤدي ذلك إلى عسر الهضم، والشعور بالامتلاء والنعاس لاندفاع كمية كبيرة من الدم إلى الجهاز الهضمي ويؤدي ذلك إلى قلة التركيز والتعب لذلك يجب عليك تجنب ما يلي:

– تناول وجبات صغيرة من الطعام

– تجنب الأطعمة الدسمة والحلويات

– تجنب التعرض للضغوط النفسية الشديدة

– الابتعاد عن البهارات والتوابل

– تجنب شرب المياه المثلج، والسوائل المثلجة أو الباردة كبداية لتناول الإفطار، مما قد يتسبب بعسر الهضم، و انقباض المعدة

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