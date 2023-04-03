عاجل.. قرار مهم من “الشورى” بخصوص تعويض مالك الأرض عن تخصيصها للطرق

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الشورى أنه وافق على تعديل الفقرة (هـ ) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۷۰) وتاريخ 1392/11/12هـ الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (۲۱) و (۲۳) من نظام الطرق والمباني.

وأوضح في بيان له، أن مالك الأرض لا يعوض عما يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم مما يقتطع منها عند التقسيم، للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها” 33%”، من كامل مساحة الأرض المقسمة.

حالات تعويض مالك الأرض عن تخصيصها للطرق

وأضاف أن مالك الأرض يعوض عما زاد عن نسبة 33%، أو ما زاد عما يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض، حيث يتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، مؤكدًا أن التعويض المشار إليه لا يشمل الحالات التالية:

1 – طلب مالك المخطط أو من يمثله نظامًا، من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة الـ 33 %.

2 – ما يعتبر من الأراضي الطبيعية الغير قابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواء كانت ضمن نسبة 33% أو تجاوزتها.

3 – ما يخصص من مساحات تزيد على نسبة 33%، لتلبية حاجات سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد، وفقًا للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة.

4 – ما يتنازل عنه مالك المخطط أو من يمثله نظامًا، من نسبة تزيد على نسبة 33 %، عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقر بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به في الفترة “2” من الأمر السامي رقم ( 4/ب/11736) وتاريخ 16/9/1421هـ.