متطوع بالحرم المكي يروي تفاصيل موقف مؤثر مع معتمرة

تواصل – فريق التحرير:

ينشط المئات في العمل التطوعي داخل المسجد الحرام، لمساعدة الزوار والمعتمرين.

ولا يحصل هؤلاء على مقابل مادي لعملهم سوى دعوة مصل أو ابتسامة معتمر.

وقال صالح النجدي، إنه يعمل منذ ما يقرب من 12 سنة متطوعًا ضمن برنامج شباب مكة، وهو من البرامج الهادفة التي تقوم على التطوع.

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برنامج شباب مكة

وبدأ البرنامج التابع لمشروع التطوع في الحرم منذ 20 عامًا، والذي يعمل على توفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن من خلال فرق المتطوعين للعمل في المسجد الحرام على مساعد المعتمرين خلال شهر رمضان، والحجاج خلال موسم الحج.

وأضاف النجدي لفضائية “الإخبارية”: “بدأت كمتطوع في خدمة دفع العربات من خلال تولي إدارة المكتب المسؤول في المسعى، حيث نقوم على فيه بدفع كبار السن على مدار 24 ساعة طول العام”.

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وأشار إلى أنه على الرغم من كونه مسؤولاً عن المكتب، إلا أنه عرض المشاركة في تقديم الخدمة مع الشباب، وفي أحد المرات تفاجأ بمعتمرة تبكي وتقول إن موعد رحلتها اقترب ولم تنته بعد بالسعي.

ولفت إلى أنه طلب منها أن تدعو لوالده فظلت طوال عمرتها تدعو له، وبعدما انتهت سألها، فقالت له: “من يوم ما بدأنا حتى انتهينا وأنا أدعو للوالد حتى إنني لم أدع لنفسي”.

وأكد النجدي أن أثر التطوع في النفس لايستطيع أي شخص أن يصفه.