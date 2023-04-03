وحملات اعتقال.. قوات الاحتلال تهدم 33 منزلًا ومنشأة فلسطينية

تواصل – واس:

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هدم قوات الاحتلال 33 منزلاً ومنشأة فلسطينية في الضفة الغربية الشهر الماضي.

وقالت الهيئة في تقريرها الشهري: إن عمليات الهدم تركزت في القدس والخليل، بالإضافة إلى إصدار إخطارات لهدم 51 منشأةً ومنزلاً فلسطيني.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نفّذت الشهر الماضي 436 اعتداءً، من بينها 164 اعتداءً من قبل المستوطنين.

تم فيها اقتلاع 635 شجرةَ زيتون، والاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية، يضاف لذلك عمليات الحصار والإغلاق، ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم.

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في القدس والضفة

وحسب هيئة شؤون الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 10 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

كما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

مجلس الوزراء يدين استمرار اقتحامات مسجد الأقصى

وأدان رئيس الوزراء محمد اشتية، استمرار اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى ودعوات ذبح القرابين في ساحاته.

وندد بإعدام قوات الاحتلال للطبيب الشاب محمد العصيبي وما رافق ذلك من اعتقالات وإبعاد للمعتكفين المتعبدين في المسجد خلال الشهر الفضيل،

“التعاون الإسلامي” تدين استمرار جرائم الاحتلال

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار العدوان على مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد مواطنين فلسطينيين.

وحملت حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

كما دعت المنظمة، في بيان لها، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه جرائم الاحتلال المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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