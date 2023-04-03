عاجل.. السماح باستقدام العمالة المنزلية من سيراليون و7.5 آلاف ريال حد أقصى

تواصل – فريق التحرير:

أضافت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جمهورية سيراليون كوجهة دولية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.

وألزمت الوزارة الموارد جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها.

وحددت الوزارة الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من جمهورية سيراليون عند 7500 ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

ووقعت وزارة الموارد البشرية ااتفاقًا مع نظيرتها في سيراليون في العام الماضي بشأن إرسال وإعادة العمالة المنزلية السيراليونية للعمل بالمملكة.

وتقضي الاتفاقية باعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تكون نصوصه مقبولة لدى الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة (صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، وكالة التوظيف السيراليونية).

كما تلزم باستقدام العمالة المنزلية عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف المرخص لها في كلا البلدين.

وتتضمن اتخاذ التدابير القانونية ضد مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في حالة أي انتهاك للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

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