عودة جدل تجسس المنطاد الصيني: جمع بيانات من منشآت عسكرية أمريكية

تواصل – وكالات:

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن المنطاد الصيني الذي سقط قبالة سواحل كارولينا الجنوبية جمع بيانات من منشآت عسكرية أمريكية.

المنطاد كان تابعًا للجيش الصيني

وحسب “بيب بي سي”، فقد أصرت مصادر استخباراتية أمريكية على أن المنطاد كان تابعًا للجيش الصيني ومخصص لأغراض التجسس.

المناطيد صممت لجمع معلومات استخبارية

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست”، عن مسؤولين أنهم يعتقدون أن مناطيد كهذه تستخدم من أجل جمع معلومات استخبارية عن مناطق مهمة استراتيجيًا.

برنامج رقابة صيني يجمع معلومات عسكرية

ونسبت محطة سي بي إس نيوز لمسؤول رفيع المستوى، أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن المنطاد كان جزءا من برنامج رقابة جوي يشرف عليه جيش التحرير الشعبي الصيني.

واشنطن أبلغت 40 دولة حليفة عن عملية التجسس

وكانت الولايات المتحدة قد أبلغت 40 دولة حليفة عن عملية التجسس، من خلال ثلاث مناطيد صينية يشتبه بأنها كانت مخصصة للتجسس.

وحلق المنطاد فوق ألاسكا وكندا قبل مشاهدته في سماء ولاية مونتانا، التي تضم عددا من المواقع النووية الحساسة.

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