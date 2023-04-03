الساعة الذكية تساعد على اكتشاف “مرض مميت” قبل تفاقمه

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن الساعة الذكية لديها القدرة على التنبؤ بخطر الإصابة بقصور القلب.

وتساعد النتائج على تفادي التشخيص المتأخر، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى ومضاعفات مثل فقر الدم.

ووفقًا للدراسة التي أجريت على أكثر من 83 ألف شخص، فإنه قد تكون هناك علامة تحذير مبكرة من قصور القلب يمكن للساعة الذكية اكتشافها لمن يعانون من أعراض مبكرة.

اقرأ أيضًا:

«سامسونج» تطلق الساعة الذكية Galaxy Watch4 الجديدة .. تعرف على مميزاتها

وتشير الدراسة إلى أن واحدًا من كل 50 شخصًا في منتصف العمر يعاني من عدم انتظام ضربات القلب كل 15 ثانية، وغالبًا ما تكون هذه طبيعية ولكنها في بعض الحالات قد تكون علامة على زيادة خطر الإصابة بقصور القلب.

قالت الدكتورة ميشيل أوريني، من معهد علوم القلب والأوعية الدموية في جامعة كوليدج لندن، وقائدة الدراسة: تمثل الساعات الذكية مستقبلًا مثيرًا لمساعدة الناس على اكتشاف مشاكل القلب الناشئة مبكرًا ، بحيث يمكن لأولئك المعرضين لخطر الإصابة بقصور القلب اتخاذ خطوات مثل ممارسة المزيد من التمارين وتحسين نظامهم الغذائي”.

وشددت على أنه “من المهم جدًا اكتشاف الحالات مبكرًا ويمكن أن تساعد التكنولوجيا في ذلك”.

ونظرت الدراسة التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية – الصحة الرقمية في نتائج مخطط كهربية القلب للأشخاص في منتصف العمر وخطر الإصابة بمشاكل القلب اللاحقة.

جاء ذلك من خلال مراقبة 83 ألفًا و340 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا خضعوا لتخطيط القلب لمدة 15 ثانية باستخدام أقطاب كهربائية على أجسامهم.

ويقول الباحثون إن القراءات تشبه ما يمكن أن تنتجه الساعة الذكية، التي تحتوي على مستشعر للكشف عن دقات القلب.

ضربات القلب غير المنتظمة

وتقدم نتائج الدراسة أيضًا دليلًا إضافيًا على أن الساعات الذكية قد تشير إلى خطر إصابة شخص ما بضربات قلب غير منتظمة، تسمى الرجفان الأذيني، والتي يمكن أن تؤدي إلى الدوار وضيق التنفس.

اقرأ أيضًا:

“اركن سيارتك” عن طريق “الساعة الذكية”

وترتبط الانقباضات البطينية المبكرة – ضربات القلب المتقاربة في الغرف السفلية للقلب – بقصورة القلب.

في المقابل، ترتبط الانقباضات الأذينية المبكرة – ضربات القلب القريبة من بعضها البعض في غرف القلب العلوية – بحوالي ضعف خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

وتوصل الباحثون إلى ذلك من خلال النظر في السجلات الطبية للأشخاص لمدة تصل إلى 11 عامًا بعد تخطيط كهربية القلب لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا بمشاكل في القلب.

ويمكن رؤية دقات القلب التي تكون متقاربة بشكل غير طبيعي في مخطط كهربية القلب بوضوح على الساعات الذكية.

الانقباض البطيني والانكماش الأذيني

وفي حين أن الانقباض البطيني السابق لأوانه يبدو وكأنه اثنان مقلوبان متقاربان، يظهر الانكماش الأذيني خطين عموديين قريبين من بعضهما البعض.

ومع ذلك، يريد العلماء من مصنعي الساعات الذكية تقديم تنبيهات فعلية للأشخاص حتى لا يحتاجوا إلى تفسير الأنماط بأنفسهم.

وتكون دقات القلب متقاربة للغاية عندما تحدث الإشارات الكهربائية التي تسبب الضربات في الجزء الخطأ من القلب، أو تأخذ المسار الخطأ عبر القلب.

وإذا حدث هذا مرة واحدة كل 15 ثانية، فيمكن أن يحدث آلاف المرات في اليوم ، ويعتقد الخبراء أن هذا يضع ضغطًا على القلب مما قد يساهم في قصور القلب أو الرجفان الأذيني.

يذكر أن الرجفان الأذيني يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار خمسة أضعاف.