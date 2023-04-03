بعد خفض إنتاج النفط .. “الأسهم السعودية” ترتفع ومؤشر “أرامكو” يصعد 1 %

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ارتفعت الأسهم السعودية “تاسي” خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 120 نقطة (1.2 في المائة)، وسط ارتفاع لأغلبية القطاعات وبقيادة البنوك.

وصعد سهم أرامكو الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر العام بنحو 1 في المائة قبل أن يقلص المكاسب إلى نصف نقطة مئوية، حيث دعمت أسعار النفط التي سجلت أكبر مكاسب يومية في عام مكاسب السهم.

ارتفاع أسعار النفط

يأتي ذلك فيما ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد إعلان تحالف أوبك+ المفاجئ بخفض الإنتاج بنحو 5 في المائة، ليسجل خام برنت مستوى 83.9 دولار للبرميل.

كان بنك جولدمان ساكس قد رفع توقعاته لأسعار العقود الآجلة لخام برنت، في مذكرة قال محللو البنك إن التوقعات لسعر خام برنت لديسمبر 2023 زادت خمسة دولارات إلى 95 دولارا للبرميل، فيما تم رفع التوقعات لديسمبر 2024 ثلاثة دولارات إلى 100 دولار للبرميل.

قرار خفض الإنتاج

وكانت المملكة اتخذت قرارا طوعيا، بخفض إنتاج النفط، بدء من مطلع مايو المقبل، وحتى نهاية العام الجاري 2023، وتبعتها في ذلك القرار 7 دول من منظمة “أوبك”، وغيرها.

وتلعب المملكة دورا تاريخيا في إنتاج النفط العالمي، والمحافظة على استقرار الأسواق، في ظل التغيرات الجيوسياسية، والأحداث المتلاحقة، التي تفرض على المنتجين التزامات تجاه العالم.

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