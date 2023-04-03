ثورة طبية.. استخدام نظارات الواقع الافتراضي للتنبؤ بإجهاض الحمل

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طور باحثون من المركز الطبي بجامعة إيراسموس في هولندا، نظامًا لديه القدرة على التنبؤ بحالات الحمل التي ستنتهي بالإجهاض باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

وتقوم الفكرة على استخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية على النساء بعد ثمانية أسابيع من الحمل.

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حجم الجنين بحجم شخص بالغ

وتعمل التقنية على تعديل كل مسح ضوئي إلى ثلاثي الأبعاد، وتضخيمه حتى يصبح حجم الجنين بحجم شخص بالغ، ثم فحصه من قبل خبراء باستخدام سماعات رأس الواقع الافتراضي التي مكنتهم من التحرك وتحديد أي مشاكل.

وأظهرت التحليلات أن الأجنة التي كانت تتطور ببطء غير عادي كانت أقل احتمالا للبقاء على المدى الطويل، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

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اختبار الدم في الأسابيع الأولى

وخلصت دراسة نشرت في عام 2017 إلى أن إجراء اختبار الدم في الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل يمكن أن يتنبأ بخطر الإجهاض أو الولادة المبكرة.

وقال أطباء أمريكيون آنذاك، إنهم توصلوا إلى جزيئات في الدم يمكن ربطها بمضاعفات خطيرة للولادة، قبل أشهر من ظهور الأعراض.

ويمكن أن تساعد هذه النتائج الأطباء على اتخاذ خطوات لتجنب الولادة المبكرة.

لكن خبراء حذروا من المبالغة في الاستنتاجات، مشيرين إلى الطبيعة “الصغيرة والأولية” للبحث.