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رابط التقديم.. وظائف شاغرة هيئة السوق المالية لحملة البكالوريوس فأعلى
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة هيئة السوق المالية لحملة البكالوريوس فأعلى

رابط التقديم.. وظائف شاغرة هيئة السوق المالية لحملة البكالوريوس فأعلى

رابط التقديم.. وظائف شاغرة هيئة السوق المالية لحملة البكالوريوس فأعلى
٠٢:١٩:١٥ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر عدد من الوظائف الشاعرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات:-

1 – قانون.

2 – مالية.

3 – تواصل.

4 – تسويق.

5 – محاسبة.

6 – إدارة أعمال.

7 – نظم معلومات.

8 – علوم حاسب.

9 – هندسة علوم.

10 – أمن معلومات.

11- أو تخصص مشابه.

* طريقة التقديم:

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن التقديم على الوظائف الشاعرة لحملة البكالوريوس، يكون عبر زيارة هذا الرابط ( اضغط هنا).

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أخبارالسعودية حملة البكالوريوس هيئة السوق المالية وظائف خالية وظائف شاغرة

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