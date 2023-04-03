رابط التقديم.. وظائف شاغرة هيئة السوق المالية لحملة البكالوريوس فأعلى

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر عدد من الوظائف الشاعرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* التخصصات:-

1 – قانون.

2 – مالية.

3 – تواصل.

4 – تسويق.

5 – محاسبة.

6 – إدارة أعمال.

7 – نظم معلومات.

8 – علوم حاسب.

9 – هندسة علوم.

10 – أمن معلومات.

11- أو تخصص مشابه.

* طريقة التقديم:

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن التقديم على الوظائف الشاعرة لحملة البكالوريوس، يكون عبر زيارة هذا الرابط ( اضغط هنا).

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