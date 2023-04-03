إذا أردت تناول الطعام ليلاً دون زيادة الوزن.. إليك الشرط الوحيد

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من أبرز الأشياء التي ينصح بها الراغبون في تقليل أوزانهم وتفادي مخاطر السمنة، هي عدم الأكل في وقت متأخر.

والآن كشفت دراسة حديثة عن شرط وحيد لإمكانية تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، دون أن يسبب ذلك زيادة في الوزن ومضاعفات صحية خطيرة.

ووفق للدراسة، فإن تناول العشاء على الساعة التاسعة والنصف مساء مثلاً، لا يؤثر سلبا على الصحة، شريطة أن يتم تناول الإفطار في وقت متأخر باليوم التالي.

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أوقات وعادات الأكل

ودرس أستاذ علم الأوبئة الجينية في مستشفى “كينغز كوليدج لندن”، تيم سبيكتور وفريقه بيانات 80 ألف بالغ في المملكة المتحدة، وراقبوا أوقات وعادات الأكل المختلفة لديهم.

وأظهرت النتائج أن الوقت المثالي لتناول الإفطار بعد وجبة عشاء متأخرة، هو في الساعة 11:30 صباحًا أو بعد ذلك، من أجل توفير فاصل صيام 14 ساعة، يعد جيدًا لعملية التمثيل الغذائي.

وكانت فترة الصيام لـ14 ساعة، فعالة على نطاق واسع لمعظم الأشخاص المشاركين في الدراسة، بغض النظر عن تناولهم الطعام في الليل، بحسب ما أورد موقع “سكاي نيوز” عن ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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توقيت الإفطار

وعلق سبيكتور على النتائج، قائلاً: “تستند فكرة أن العشاء المبكر أكثر صحة على دراسات صغيرة عن الشباب بشكل أساسي، ولم تأخذ في الحسبان نوافذ الصيام أو توقيت الإفطار”.

وأضاف أن “الميكروبات الموجودة في أمعائنا لها إيقاع يومي وتحتاج إلى الراحة من الأكل، لكن يمكن للناس أن يقرروا متى يحين وقت فترة الراحة اعتمادا على جداول أعمالهم اليومية”.

وأكد: “الشيء المهم هو محاولة عدم تناول وجبة الإفطار في وقت مبكر بعد أكل وجبة عشاء بوقت متأخر في الليلة السابقة، والحرص على عدم الذهاب إلى الفراش إلا بعد ساعتين على الأقل من تناول العشاء”.