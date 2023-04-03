“التجارة” تستدعي 34 منعّم أقمشة خشية الإصابة بالسرطان

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قررت وزارة التجارة استدعاء 34 منعّم أقمشة (THE LAUNDRESS) سنة الإنتاج 2018-2022م، وذلك لاحتمالية وجود شوائب كيميائية من مادة أكسيد الايثيلين المسرطنة.

وقالت الوزارة إن هذه الشوائب الكيميائية المسرطنة، قد تتسبب في مخاطر صحية حال التعرض لها بشكل مباشر على المدى الطويل.

التوقف عن استخدام المنتج

ودعت المستخدمين إلى التوقف فورا عن استخدام المنتج المشمول والتواصل مع الشركة للتحقق واسترداد كامل مبلغ الشراء.

وأشارت إلى ضرورة التخلص من المنتج عن طريق إغلاقه بإحكام ووضعه في سلة المهملات.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة عن خدمة جديدة للمنشآت التجارية، وهي إمكانية إصدار تراخيص تخفيضات رمضان إلكترونيًا دون فقدان أيام من رصيد التخفيضات السنوي، حتى 21 من إبريل المقبل.

ويسمح النظام للتاجر إلكترونيًا بإصدار تراخيص التخفيضات وطلب خدمة العروض الترويجية للمتاجر والمتاجر الإلكترونية دون الحاجة لزيارة فروع وزارة التجارة.

ويشمل الترخيص التخفيضات الشاملة لجميع المنتجات في المتجر، أو الجزئية، بنسبة لا تقل عن 50% من المنتجات المعروضة في المتجر، أو التصفية النهائية فقط للمتاجر.

والترخيص تمنحه وزارة التجارة للمتاجر التي ترغب بإجراء تصفية نهائية للمتجر بسبب ترك التجارة أو تغيير نوع النشاط.

مميزات النظام

وأوضحت الوزارة أن من بين مميزات النظام الجديد ما يلي:

1- قبول طلبات العروض الترويجية فورًا وبكل سهولة.

2- السماح بتمديد ترخيص التخفيضات لمرة واحدة.

3- إمكانية تقديم الطلبات من أي مكان إلكترونيًا.

4- رفع ثقة المستهلكين في التخفيضات الخاصة.

منصة التخفيضات

في وقت سابق، حددت وزارة التجارة اشتراطات التخفيضات التجارية للحصول على ترخيص تخفيضات عبر منصة التخفيضات.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أنه يمكن التقديم بطلبات ترخيص التخفيضات من خلال الرابط التالي “http://sales.mc.gov.sa“.

وتشمل متطلبات الحصول على ترخيص التخفيضات:

– اسم المحل المرخص له بالتخفيض وعنوانه.

– مدة إجراء التخفيضات.

– قائمة بالمنتجات التي تسري عليها التخفيضات.

– نسبة التخفيض المعلن عنها.

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