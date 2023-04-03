الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. السماح باستقدام العمالة المنزلية من سيراليون و7.5 آلاف ريال حد أقصى
الساعة الذكية تساعد على اكتشاف “مرض مميت” قبل تفاقمه
بعد خفض إنتاج النفط .. “الأسهم السعودية” ترتفع ومؤشر “أرامكو” يصعد 1 %
تمرة وكوب ماء تزلزل الاتحاد الفرنسي.. غضب لحرمان اللاعبين المسلمين من الإفطار
عاجل.. سجل بياناتك الآن للاسفتادة منها.. 6 فئات تحصل على إعانات من الدولة
ثورة طبية.. استخدام نظارات الواقع الافتراضي للتنبؤ بإجهاض الحمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أول تعليق لـ “الكرملين” والبيت الأبيض على قرار خفض إنتاج النفط

أول تعليق لـ “الكرملين” والبيت الأبيض على قرار خفض إنتاج النفط

أول تعليق لـ “الكرملين” والبيت الأبيض على قرار خفض إنتاج النفط
٠٢:٤٥:٢٠ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قيام عدد من كبار منتجي النفط بخفض الإنتاج هو من مصلحة الأسواق العالمية.

وأضاف “بيسكوف” أن “من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد”، بحسب “رويترز”.

وتابع: “سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك أم لا هو شأنها هي”.

التخفيضات الطوعية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد انتقدت التخفيضات الطوعية التي أعلنتها مجموعة من دول “أوبك بلس” لإنتاجها من النفط، الأحد، ووصفتها بـ”غير المنطقية”، فيما ارتفعت أسعار الخام لأكثر من 6%، عقب إعلان قرار الخفض.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: “لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك”.

قرار خفض الإنتاج

وكانت المملكة اتخذت قرارا طوعيا، بخفض إنتاج النفط، بدء من مطلع مايو المقبل، وحتى نهاية العام الجاري 2023، وتبعتها في ذلك القرار 7 دول من منظمة “أوبك”، وغيرها.

وتلعب المملكة دورا تاريخيا في إنتاج النفط العالمي، والمحافظة على استقرار الأسواق، في ظل التغيرات الجيوسياسية، والأحداث المتلاحقة، التي تفرض على المنتجين التزامات تجاه العالم.

اقرأ أيضا:

المملكة في المقدمة.. قرار تاريخي من 7 دول بخفض إنتاج النفط

الكلمات الدلالية:
أوبك الكرملين النفط خفض إنتاج النفط

مواد ذات صلة

المزيد
للأمهات.. صحتك النفسية تؤثر في قدرة طفلك على الكلام

للأمهات.. صحتك النفسية تؤثر في قدرة طفلك على الكلام

٠٧:٤٠ ص، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
العدو الصهيوني ينتهك سيادة الأراضي اللبنانية

العدو الصهيوني ينتهك سيادة الأراضي اللبنانية

٠٦:٤٣ م، الأربعاء، ١٨ مارس ٢٠١٥
واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات وخيمة حال أقدمت على هذا الفعل

واشنطن تتوعد روسيا بعقوبات وخيمة حال أقدمت على هذا الفعل

٠٢:٥٠ ص، الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠٢٢
وفاة حالة بفيروس كورونا ولا إصابات جديدة

وفاة حالة بفيروس كورونا ولا إصابات جديدة

٠٦:٢٩ م، الأحد، ١٧ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *