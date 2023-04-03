أول تعليق لـ “الكرملين” والبيت الأبيض على قرار خفض إنتاج النفط

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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن قيام عدد من كبار منتجي النفط بخفض الإنتاج هو من مصلحة الأسواق العالمية.

وأضاف “بيسكوف” أن “من مصلحة أسواق الطاقة العالمية أن تبقى أسعار النفط العالمية في مستوى جيد”، بحسب “رويترز”.

وتابع: “سواء كانت الدول الأخرى مسرورة بذلك أم لا هو شأنها هي”.

التخفيضات الطوعية

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد انتقدت التخفيضات الطوعية التي أعلنتها مجموعة من دول “أوبك بلس” لإنتاجها من النفط، الأحد، ووصفتها بـ”غير المنطقية”، فيما ارتفعت أسعار الخام لأكثر من 6%، عقب إعلان قرار الخفض.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: “لا نعتقد بأن التخفيضات منطقية في هذا التوقيت بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تكتنف السوق، وقد أوضحنا ذلك”.

قرار خفض الإنتاج

وكانت المملكة اتخذت قرارا طوعيا، بخفض إنتاج النفط، بدء من مطلع مايو المقبل، وحتى نهاية العام الجاري 2023، وتبعتها في ذلك القرار 7 دول من منظمة “أوبك”، وغيرها.

وتلعب المملكة دورا تاريخيا في إنتاج النفط العالمي، والمحافظة على استقرار الأسواق، في ظل التغيرات الجيوسياسية، والأحداث المتلاحقة، التي تفرض على المنتجين التزامات تجاه العالم.

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