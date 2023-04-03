انطلاق تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بالحدود الشمالية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، انطلاق تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأوضحت على حسابه افي “تويتر” أن تصفيات مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية 144هـ، بدأت لطلاب التعليم العام، في مبنى إدارة النشاط الطلابي.

مسارات مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

ووجهت إدارة التعليم، التعميم لجميع المدارس الحكومية والأهلية والقطاعات التابعة لها؛ لحث الطلاب على المشاركة في المسابقة التي تتضمن مسارين:

1 – المسار الأول لحفظ القرآن الكريم وفق خمسة فروع، وتلاوة القرآن الكريم وفق فرعين.

2 – المسار الثاني الذي تم تخصيصه لحفظ السنة النبوية في ثلاثة فروع.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتنافس على حفظ كتاب الله وتلاوته وحفظ السنة النبوية والفهم الصحيح لهما بما يسهم في تعزيز الاعتدال والوسطية في الفكر والسلوك.

وكانت وزارة التعليم قد أوضحت أن المسابقة ستُختتم في مرحلتها الأولى في 22 رمضان الجاري، بحيث يتأهل 20 طالباً من كل إدارة تعليمية في مساري القرآن الكريم والسنة النبوية.

ويتم إقامة اختبارات عن بُعد للطلبة المشاركين في الفترة من 12 وحتى 19 شوال المقبل في إدارة تعليم المدينة المنورة، ليتأهل عنها 100 فائز وفائزة للمرحلة الختامية.

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