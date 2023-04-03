“المسند” يكشف سبب اختلاف الفترة الزمنية بين الفجر والشروق من فصل لآخر

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الفجر وشروق الشمس تختلف من فصل لآخر.

الفترة الزمنية بين الفجر والشروق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه مثلاً في الرياض يكون الفرق بين الفجر والشروق أطول ما يكون في العشر الأولى من يونيو نحو ساعة و 31 دقيقة هذا في أول الصيف.

الاختلاف في الاعتدالين الربيعي والخريفي

وأضاف أنه بينما في منتصف مارس وأواخر سبتمبر يكون الفرق أقصر ما يكون نحو ساعة و 16 دقيقة في الاعتدالين الربيعي والخريفي، بينما في ديسمبر أول الشتاء تعتدل الفترة الفاصلة لتصبح نحو ساعة و 23 دقيقة أول الشتاء.

وأكد أنه باختصار أطول فترة بين الفجر والشروق حينما يكون دخول الفجر مبكرًا كما في الصيف، وأن العلة في ذلك شدة ميلان زاوية الشمس.

المؤشر التاريخي لدرجة الحرارة في شهر أبريل بالرياض

وأشار المسند إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى بالرياض وقت الظهر، يتراوح بين 30-36 درجة مئوية، وأنه نادرًا ما تنخفض إلى أقل من 24م، أو تتجاوز 40م.

في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى قُبيل الفجر، يتراوح بين 18-24م ونادراً ما تنخفض عن 22م أو تتجاوز 14م.