تراجع أسعار الذهب لهذا السبب .. وعيار 21 يسجل 207 ريالات
تواصل – فريق التحرير:
انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الاثنين، في الأسواق، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.18 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.42ريال.
أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.54 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.89 ، وعيار 14 بـ 138.36 وعيار 12 سجل 118.59 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7376 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1660 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237,185 .
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أسعار الذهب أمس
وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.77 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.96 ريال.
أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.06 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.33 ، وعيار 14 بـ 139.52 وعيار 12 سجل 118.89 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7395 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1664 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237.772.
في سياق متصل، اتخذت المملكة قرارا طوعيا، بخفض إنتاج النفط، بدء من مطلع مايو المقبل، وحتى نهاية العام الجاري 2023، وتبعتها في ذلك القرار 7 دول من منظمة “أوبك”، وغيرها.
وتلعب المملكة دورا تاريخيا في إنتاج النفط العالمي، والمحافظة على استقرار الأسواق، في ظل التغيرات الجيوسياسية، والأحداث المتلاحقة، التي تفرض على المنتجين التزامات تجاه العالم.
500 ألف برميل يوميا
المملكة تلتزم
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