عاجل.. صرف “حساب المواطن” لشهر أبريل في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

يترقب المستففيدون من برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدفعة 65 لشهر أبريل.

يأتي هذا فيما من المقرر أن تصرف الدفعة الجديدة من “حساب المواطن” في ميعادها الشهري في العاشر من شهر أبريل.

وجرت العادة على صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

ويوافق العاشر من إبريل 2023م المقبل، يوم عمل (الاثنين)، وهو ما يعني صرف الدعم في هذا اليوم دون تغيير، وهو ما يوافق يوم 19 من رمضان 1444هـ.

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الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

ويمكن الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن عبر زيارة موقع البرنامج على الإنترنت واتباع الخطوات التالية:

-تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور.

-النقر على “الأهلية” في القائمة الرئيسية للموقع.

-إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الجوال.

-النقر على زر “البحث” للحصول على نتائج الأهلية.

-ستظهر النتائج مباشرةً في حال كان المستحق للدعم أو كان هناك أي معلومات مفقودة أو غير صحيحة.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلا يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

-يمكنك أيضًا الاستفسار عن أي مسألة أو استفسار عن طريق الاتصال بمركز خدمة المواطنين على الرقم المجاني 19912.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.