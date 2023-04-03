ممثل شهير يثير تفاعلاً واسعًا بمظهره “المتدين” في رمضان.. وداعية: “ثبتك الله”

تواصل – فريق التحرير:

أثارت أحدث إطلالة للممثل المصري، أحمد الفيشاوي، تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مشهد غير مألوف لمتابعيه، شارك الفيشاوي صورتين له في حسابه عبر تطبيق “إنستجرام” وهو يؤدي الصلاة، ويمسك بالسبحة ويرتدي الطاقية.

دعوات بالهداية

وأثارت الصورتان تفاعلاً واسعًا بين متابعي الفيشاوي، وأعرب كثير منهم عن دعواتهم له بأن يثبته الله على الصلاة، وأن يكون شهر رمضان فرصة له للقرب من الله أكثر.

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ما أثار التفاعل الواسع مع الفيشاوي اعتياده الظهور في كثير من المناسبات وتسليطه الضوء على حياته الشخصية التي تبدو صادمة للكثيرين.

واعتبر متابعون أن ظهور الفيشاوي الذي كان يقدم برنامجًا على إحدى الفضائيات الدينية ربما يمثل تحولاً في حياته خلال المرحلة المقبلة.

رشدي: ثبتَّكَ اللهُ كلُّنا عُصاةٌ

وعلق الداعية عبدالله رشدي عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، قائلاً: للفنان أحمد الفيشاوي: ثبتَّكَ اللهُ؛ كلُّنا عُصاةٌ؛ كلُّنا مذنبون وخيرُنا من يتوبُ ولعلَّك من خيرِنا”.

وشاركه الكثير من المعلقين الدعوات بأن يهديه الله، وأن يقلع عن تصرفاته المثيرة للجدل إلى حد بعيد.

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يشار إلى أن الفيشاوي الذي بدأ ظهوره في مجال التمثيل مبكرًا، ظل لسنوات يقدم برنامجًا دينيًا يقدم فيه النصائح للشباب.