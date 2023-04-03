الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً
هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند.. ومغردون: “ألحوا في الدعاء”
ممثل شهير يثير تفاعلاً واسعًا بمظهره “المتدين” في رمضان.. وداعية: “ثبتك الله”
هاشتاق “١٢ رمضان” يتصدر التريند.. ومغردون: “اللهم افتح لنا أبواب الخير”
أعلاها في مكة 36.. درجات الحرارة المسجلة بـ 12 رمضان
رد صادم من “نيويورك تايمز” على شارة “تويتر” الذهبية

الرئيسية

 /

تقنية

 /

رد صادم من “نيويورك تايمز” على شارة “تويتر” الذهبية

رد صادم من “نيويورك تايمز” على شارة “تويتر” الذهبية

رد صادم من “نيويورك تايمز” على شارة “تويتر” الذهبية
١٢:٠٢:٣٨ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أعربت صحيفة “نيويورك تايمز” عن رفضها الحصول على شارة “تويتر” الذهبية مقابل رسوم شهرية.

وأعلن متحدث باسم الصحيفة أنها لن تدفع رسومًا شهرية للحصول على شارة التوثيق على “تويتر”.

وجاء القرار عقب ساعات من فقدانها الشارة الموثقة على منصة التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

بين الثقة والإحراجات.. تويتر تنشر أجزاء من خوارزميتها للعلن

وقال المتحدث: “لن نعوّض المراسلين ماديًا أيضًا عن (تويتر بلو) بالنسبة إلى حساباتهم الشخصية”، مشيرًا إلى وجود حالات استثناء نادرة وضرورية للأغراض الصحفية.

شارات التوثيق مقابل اشتراك شهري 

وكانت “تويتر” قد أقرَّت سياسة جديدة تُقدَّم بموجبها شارات التوثيق عند دفع اشتراك شهري فقط.

اقرأ أيضًا:

تراجع إلى ما دون النصف.. ماسك يقدّر قيمة “تويتر” بـ20 مليار دولار

وأصبح لزامًا على المؤسسات دفع ألف دولار شهريًا للحصول على شارة التوثيق الذهبية، في حين يُمنح الأفراد شارات التوثيق الزرقاء بسعر يبدأ من 7 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة.

وبدأت “تويتر”، أمس الأول، حذف علامات التوثيق الزرقاء القديمة من حسابات المستخدمين غير المشتركين في خدمة المنصة المدفوعة “تويتر بلو”، ما أثار امتعاض مؤسسات كبرى ومشاهير.

الكلمات الدلالية:
شارة التوثيق على تويتر شارة تويتر الذهبية نيويورك تايمز

مواد ذات صلة

المزيد
تويتر يصلح ثغرة توقف عمل تطبيقها على iOS

تويتر يصلح ثغرة توقف عمل تطبيقها على iOS

٠٦:٤٦ م، الأثنين، ١٧ نوفمبر ٢٠١٤
الرياض تستضيف ملتقى «عرب نت» لطرح 7 مبادرات

الرياض تستضيف ملتقى «عرب نت» لطرح 7 مبادرات

١١:٢٢ ص، الثلاثاء، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٦
4 اضطرابات كبرى في سوق التكنولوجيا خلال 2022

4 اضطرابات كبرى في سوق التكنولوجيا خلال 2022

١١:٤٠ ص، الأثنين، ٠٢ يناير ٢٠٢٣
إطلاق هاتف «آيفون 8» الشهر المقبل

إطلاق هاتف «آيفون 8» الشهر المقبل

١٠:٠٥ م، الثلاثاء، ٢٩ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *