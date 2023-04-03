رد صادم من “نيويورك تايمز” على شارة “تويتر” الذهبية

تواصل – وكالات:

أعربت صحيفة “نيويورك تايمز” عن رفضها الحصول على شارة “تويتر” الذهبية مقابل رسوم شهرية.

وأعلن متحدث باسم الصحيفة أنها لن تدفع رسومًا شهرية للحصول على شارة التوثيق على “تويتر”.

وجاء القرار عقب ساعات من فقدانها الشارة الموثقة على منصة التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

بين الثقة والإحراجات.. تويتر تنشر أجزاء من خوارزميتها للعلن

وقال المتحدث: “لن نعوّض المراسلين ماديًا أيضًا عن (تويتر بلو) بالنسبة إلى حساباتهم الشخصية”، مشيرًا إلى وجود حالات استثناء نادرة وضرورية للأغراض الصحفية.

شارات التوثيق مقابل اشتراك شهري

وكانت “تويتر” قد أقرَّت سياسة جديدة تُقدَّم بموجبها شارات التوثيق عند دفع اشتراك شهري فقط.

اقرأ أيضًا:

تراجع إلى ما دون النصف.. ماسك يقدّر قيمة “تويتر” بـ20 مليار دولار

وأصبح لزامًا على المؤسسات دفع ألف دولار شهريًا للحصول على شارة التوثيق الذهبية، في حين يُمنح الأفراد شارات التوثيق الزرقاء بسعر يبدأ من 7 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة.

وبدأت “تويتر”، أمس الأول، حذف علامات التوثيق الزرقاء القديمة من حسابات المستخدمين غير المشتركين في خدمة المنصة المدفوعة “تويتر بلو”، ما أثار امتعاض مؤسسات كبرى ومشاهير.