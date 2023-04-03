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هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند.. ومغردون: “ألحوا في الدعاء”

هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند.. ومغردون: “ألحوا في الدعاء”

هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند.. ومغردون: “ألحوا في الدعاء”
١٢:٣٨:٢٦ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حوقلوا”، التريند، في المملكة، صباح اليوم، مع تداول العديد من الأدعية الصباحية المشرقة.

وقال مغرد: “اللهم اني تبرأت إليك من حولي وقوتي واعتصمت والتجأت إليك بحولك وقوتك ياذا القوة المتين ياذا الجلال والإكرام”.

الإلحاح على الله 

وأضاف آخر: “الإلحاحُ على الله في الدعاء هو استشعار منك لعظمة الله، وتكرارٌ للثناء على الله، والتعبُّد لله بصفاته العظيمة، وسؤال الله بمُوجِب أسمائه الحُسنى وصفاته العُلى وما تقتضيه”.

وتابع: “من الآثار الجميلة؛ فمَنْ ألحَّ على الله في الدعاء فقد عاش روح العبودية لله ولن يردَّهُ الله خائبا”.

الطاعات والعبادات 

وقال مغرد ثالث: “اللهُمَّ أنت القائل وقولك حق ووعدك حق، اللهمَّ حقق لنا دعواتنا، ويسّر لنا أمورنا، وبلغنا غاياتنا، واجعلنا نعيش فرحة الوصول بأمرك يا أرحم الراحمين، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم”.

ويتسابق المسلمون في الأيام المتبقية من شهر رمضان على الطاعات والعبادات والتقرب لله بكل الطرق خاصة وأنها أيام مباركة والدعوات فيها مستحبة.

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