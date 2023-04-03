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أعلاها في مكة 36.. درجات الحرارة المسجلة بـ 12 رمضان
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أعلاها في مكة 36.. درجات الحرارة المسجلة بـ 12 رمضان

أعلاها في مكة 36.. درجات الحرارة المسجلة بـ 12 رمضان

أعلاها في مكة 36.. درجات الحرارة المسجلة بـ 12 رمضان
١٢:٠٤:٠٧ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 36 درجة في مكة المكرمة.

 كما سجل 33 في جازان والمدينة المنورة، و32 درجة في جدة وينبع، و31 في العلا والوجه.

وسجل 30 درجة في تبوك وبيشة، و25 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 22 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 9 درجات مئوية.

القريات ورفحاء والدهناء والصمان والتنهات وعرعر وسكاكا10 درجة مئوية.

وحفر الباطن والمجمعة 11 درجة.

والرياض وأبها وبريدة والباحة وتبوك 12 درجة مئوية.

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رياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن الحالة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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