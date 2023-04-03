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هاشتاق “١٢ رمضان” يتصدر التريند.. ومغردون: “اللهم افتح لنا أبواب الخير”

هاشتاق “١٢ رمضان” يتصدر التريند.. ومغردون: “اللهم افتح لنا أبواب الخير”

هاشتاق “١٢ رمضان” يتصدر التريند.. ومغردون: “اللهم افتح لنا أبواب الخير”
١٢:٠٦:٠١ م، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “١٢ رمضان”، التريند، في المملكة، صباح اليوم، إذ تداول مغردون العديد من الأدعية في هذا اليوم المبارك آملين من الله أن يتقبل منهم.

وقال مغرد: “أكرمتني فلك الحمد، وسترتني فلك الحمد، ورزقتني فلك الحمد، وعافيتني فلك الحمد.. لك الحمد حبًا وشكرًا، ولك الحمد يومًا وعمرًا، ولك الحمد دائمًا وأبدًا”.

وأضاف: “لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كلِّ حال يا الله”.

دعوات صباحية مشرقة

وتابع مغرد ثاني قائلا: “اللهم أرزقني البركة في كل ما أملك، في جسدي وروحي وقلبي وحياتي وعائلتي ومسكني وأرضي وسمائي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل مايحيط بي”.

وأضاف قائلا:  “اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير وصد عني أبواب الشر والتعسير، فلا حول ولا قوة لي إلا بك، بك استعين وبك استجير وبك اكتفي”.

وقال مغرد ثالث: “اللهمَّ اجبر قلوبنا وخواطرنا جبرًا أنت وليه، جبرًا يليقُ بكرمك يا كريم، وأسعد قلوبنا فإنه لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماء”.

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