تمرة وكوب ماء تزلزل الاتحاد الفرنسي.. غضب لحرمان اللاعبين المسلمين من الإفطار

تواصل – وكالات:

أثار قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين الصائمين بالإفطار خلال المباريات، غضبًا عارمًا.

ورفع مشجعو باريس سان جيرمان، رفع لافتة ضخمة خلال مواجهة أولمبيك ليون أمس الأحد تسخر من القرار، كتب عليها: “تمرة وكوب ماء كابوس الاتحاد الفرنسي”.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن خطاب مسرب من الاتحاد الفرنسي إلى لجنة الحكام للمطالبة بعدم إيقاف اللعب للسماح للاعبين الصائمين بالأكل أو الشرب بالملعب.

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السماح للاعبين المسلمين بكسر الصيام في إنجلترا

ويأتي ذلك في موقف مناقض للاتحاد الإنجليزي الذي طالب بالسماح للاعبين المسلمين بكسر الصيام خلال المباريات.

ويضم الدوري الفرنسي بدرجاته المختلفة مئات اللاعبين المسلمين، خاصة من العرب والأفارقة، ويحرص الكثير منهم على صيام رمضان.

وازداد الجدل بعد غياب الجزائري جوان حجام لاعب نانت عن مباراة ضد ستاد رانس في الدوري أمس الأحد لإصراره على الصيام.

وقال مدربه أنطوان كومبواري، إنه يسمح للاعبين بالصيام دائمًا باستثناء أيام المباريات.

وأضاف للصحفيين عقب الخسارة 3-صفر على أرضه “جوان؟ لا يوجد جدل. أنا أدعم من يرغبون في الصيام. لا توجد مشكلة في الصيام أيام التدريبات، أما أيام المباريات لا يجب الصيام، ومن يفعل ذلك لا ينضم للتشكيلة. هذه ليس عقوبة. أن أضع القواعد. هذا قراره وأنا أحترمه”.

لكن مدرب نيس ديدييه ديجار بدأ أكثر انفتاحًا حين نصح الاتحاد الفرنسي بالسير على نهج نظيره الإنجليزي والتساهل مع الشعائر الدينية للاعبين.

وصرح: “الإنجليز أكثر انفتاحًا منا في هذا الشأن، ولطالما كانوا كذلك، ندعم اللاعبين بكل ما بوسعنا ونراقب نظامهم الغذائي ولا نحكم عليهم، نقيمهم من خلال الأداء دون النظر إلى صيامهم”.

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قرار عدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار

وأبلغ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الحكام عبر البريد الإلكتروني بعدم إيقاف المباريات للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال شهر رمضان.

وجاء في الرسالة: “تم لفت انتباه الاتحاد لظاهرة توقف المباريات بعد الإفطار في رمضان. لا تتوافق هذه الانقطاعات مع أحكام قوانين الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم”.

وأضاف البيان: “الاتحاد وهيئاته اللامركزية، تدافع عن القيم الأساسية، ويجب على الجمهورية الفرنسية أن تطبق الوسائل الكفيلة بمنع أي تمييز أو انتهاك لكرامة أي شخص، ولا سيما بسبب معتقداته السياسية والدينية”.