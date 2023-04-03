الصحة الفلسطينية: شهيدان برصاص قوات الاحتلال في نابلس

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شابين فلسطينيين صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مدينة نابلس وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في القدس والضفة

وحسب هيئة شؤون الأسرى، فقد اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 10 فلسطينيين خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس.

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

كما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا منذ الصباح، المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

وتلقى المستوطنون شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية قرب منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة.

وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في هويات المصلين الوافدين للمسجد واحتجزتها عند الأبواب.

قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالأقصى

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، مساء الأحد، المصلى القبلي بالأقصى، وأجبرت عشرات المعتكفين فيه والمرابطين على مغادرته بتهديد السلاح، لتسهيل عمليات اقتحام المستوطنين لساحات الأقصى في الصباح.

وتكثفت الدعوات المقدسية للرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان،والتصدي لمخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية بحق المسجد والمدينة المقدسة.

وتواصل “منظمات الهيكل” المزعوم تحشيد أنصارها من المستوطنين، في محاولة لذبح “قرابين الفصح اليهودي” داخل المسجد الأقصى.

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