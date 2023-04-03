تنويه مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين من برنامج “تمهير”

تواصل – فريق التحرير:

اشترط “حساب المواطن” على المستفيدين من برنامج تمهير الإفصاح عن ذلك عند تسجيل البيانات لاستحقاق الدعم من البرنامج.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن؟

وقالت “خدمة العملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “غير ذلك” وكتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير) وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية (اضغط هنا)

التسجيل في برنامج تمهير

تتيح الخدمة التدريب على رأس العمل بشكل خاص لتطوير مهارات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية.

وتشمل الخدمة حديثي التخرج أو ممن سبق لهم العمل؛ بهدف تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

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شروط التسجيل في برنامج تمهير

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-حاصلاً على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسيين).

-أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم (الفني أو الصحي أو الإداري) أو درجة البكالوريوس أو أعلى، أو أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.

-ألا يكون على رأس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

-ألا يكون قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

خطوات التسجيل في برنامج تمهير

-تأكد من استيفاء شروط الالتحاق بالبرنامج.

-سجل عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

-اختر (جميع البرامج) من قائمة برامجنا.

-أكمل عملية التسجيل.

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تنويه مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين المتواجدين خارج المملكة

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.