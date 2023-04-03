التأمينات تحدد 4 شروط لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك شروطًا لصرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

شروط لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وذلك وفقًا للحالات الآتية:

1 – من أُسقطت عنه جنسية المملكة.

2 – المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

3 – من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من “120” شهرًا.

4 – المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات أقل من سنة.

تنبيه مهم للموظفين حول إصابة العمل

كما وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنبيهًا مهمًا للموظفين حول إصابة العمل.

وأوضحت أنه في حال وقوع إصابة عمل يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين.

وأكدت أنه سيتم بحث الإصابة والتحقق منها وإفادة المستفيد وأنه للمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل والأمراض المهنية يمكن زيارة هذا الرابط.

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