الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 8 مساءً
هاشتاق “حوقلوا” يتصدر التريند.. ومغردون: “ألحوا في الدعاء”
ممثل شهير يثير تفاعلاً واسعًا بمظهره “المتدين” في رمضان.. وداعية: “ثبتك الله”
هاشتاق “١٢ رمضان” يتصدر التريند.. ومغردون: “اللهم افتح لنا أبواب الخير”
أعلاها في مكة 36.. درجات الحرارة المسجلة بـ 12 رمضان
رد صادم من “نيويورك تايمز” على شارة “تويتر” الذهبية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

التأمينات تحدد 4 شروط لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

التأمينات تحدد 4 شروط لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

التأمينات تحدد 4 شروط لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
١١:٤٧:١٦ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هناك شروطًا لصرف الدفعة الواحدة للمشترك قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز.

شروط لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يحق للمشترك الذي ترك العمل الخاضع للنظام تسلم تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز، وذلك وفقًا للحالات الآتية:

1 – من أُسقطت عنه جنسية المملكة.

2 – المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

3 – من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة 5 سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من “120” شهرًا.

4 – المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات أقل من سنة.

الصورة

تنبيه مهم للموظفين حول إصابة العمل

كما وجهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تنبيهًا مهمًا للموظفين حول إصابة العمل.

وأوضحت أنه في حال وقوع إصابة عمل يتم الإبلاغ عن طريق صاحب العمل من خلال حساب المنشأة في التأمينات أون لاين.

وأكدت أنه سيتم بحث الإصابة والتحقق منها وإفادة المستفيد وأنه للمزيد من التفاصيل عن إصابات العمل والأمراض المهنية يمكن زيارة هذا الرابط.

اقرأ أيصًا:

توضيح مهم من ;التأمينات” حول صرف راتب “ساند”

تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للموظفين حول إصابة العمل

توضيح مهم من حساب المواطن حول الجمع بين دعم البرنامج ومعاش التأمينات

الكلمات الدلالية:
إصابة العمل التأمينات الاجتماعية التقاعد المدني الدفعة الواحدة بلوغ الستين صرف تعويض

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. زعيم كورويا الشمالية يُشرف على اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات

بالفيديو.. زعيم كورويا الشمالية يُشرف على اختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات

٠٥:٤٠ م، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠٢٢
«الشورى» يطالب «النقل» بتطوير الطرق الذكية

«الشورى» يطالب «النقل» بتطوير الطرق الذكية

١٢:٠٣ م، الثلاثاء، ٢٣ مايو ٢٠١٧
شاهد.. الأمن الإيراني يعتدي على شباب «الأحواز» بعد ترحيبهم بـ«الهلال السعودي»

شاهد.. الأمن الإيراني يعتدي على شباب «الأحواز» بعد ترحيبهم بـ«الهلال السعودي»

٠٨:٣٢ م، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥
بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ماذا يحدث؟

بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ماذا يحدث؟

١١:١٠ ص، الثلاثاء، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *