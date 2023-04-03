قبل بيعه في دار مزادات.. مصر تستعيد جواز سفر الرئيس السادات

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في إجراء سريع وحاسم، أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن استعادتها جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، والذي كان سيُعرض للبيع لاحقًا.

استعادة جواز سفر الرئيس السادات

وكان جواز سفر الرئيس المصري الراحل السادات قد تم عرض صوره منذ أكثر من شهر عبر موقع دار مزادات أمريكية استعدادًا لبيعه.

ولم يكشف مدير المكتبة أحمد زايد في لقاء مع الصحفيين عن كيفية الحصول على جواز السفر أو إعادته لمصر، مكتفيًا بالقول “استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور”.

وأضاف “نظرًا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ على تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضًا متحفيًا مناسبًا يليق برؤساء مصر”.

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جواز سفر الرئيس السادات

وبحسب صورة وزعتها المكتبة انتهى العمل بهذا الجواز في 18 ماس 1979، قبل تجديده حتى 18 مارس 1981.

واغتيل الرئيس الأسبق في 6 أكتوبر 1981، خلال عرض عسكري للجيش احتفالا بذكرى حرب أكتوبر 1973.

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متحف السادات

وكانت مكتبة الإسكندرية خصصت مساحة 260 مترا داخلها لتأسيس متحف السادات في 2009 ليضم مجموعة من الأوسمة والنياشين والملابس والصور والمتعلقات الشخصية.

ونفت المكتبة في وقت سابق تسلمها جواز السفر المعروض للبيع في الولايات المتحدة، أو أي جواز سفر آخر يخص السادات ضمن المقتنيات التي سلمتها أسرة الرئيس الراحل لوضعها بالمتحف.

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مفتاح مدينة العريش

وعرضت المكتبة، أمس الأحد، أيضًا مجموعة من المقتنيات الجديدة التي ضمتها لأول مرة لمتحف السادات بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان 1973 (حرب أكتوبر).

ومن هذه المقتنيات ميدالية من دولة الاحتلال صدرت بمناسبة توقيع معاهدة السلام عام 1979، وميدالية تذكارية من الدارسين المصريين بإيطاليا للسادات بمناسبة زيارته لتلك الدولة الأوروبية عام 1976، ومفتاح مدينة العريش التذكاري بمناسبة عودة العريش للسيادة المصرية.