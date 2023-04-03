خدمة اليوم.. 4 خطوات للحصول على القرآن الكريم مترجمًا بعدة لغات

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم الاثنين، لقرائها الكرام، خطوات الحصول على نسخة من القرآن الكريم مترجمًا بعدة لغات.

خطوات الحصول على القرآن الكريم مترجمًا

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيدين من الحصول على القرآن الكريم مترجم بعدة لغات، من خلال اتباع هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل إلى البوابة.

2 – ادخل إلى نظام القرآن الكريم مترجم لعدة لغات.

3 – اختر اللغة المطلوبة من الجدول.

4 – انقر على اللغة المطلوبة لترجمتها وتحميل الملف والحصول عليه.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966125733777 – 00966125730123″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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