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ضبط 35 طن مخدرات خلال الأيام الـ 10 الأولى من رمضان
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ضبط 35 طن مخدرات خلال الأيام الـ 10 الأولى من رمضان

ضبط 35 طن مخدرات خلال الأيام الـ 10 الأولى من رمضان

ضبط 35 طن مخدرات خلال الأيام الـ 10 الأولى من رمضان
١٠:٤٤:١٧ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وحرس الحدود، 35.6 طنًا من المخدرات، خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان.

يأتي هذا فيما شددت وزارة الداخلية على أن من يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم يواجه عقوبة السجن 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأحبط حرس الحدود بمنطقة عسير في 3 رمضان، تهريب (92) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر. وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المهربات لجهة الاختصاص.

وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيمين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (16.6) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بمنطقة الرياض.

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ضبط 44 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

وفي 5 رمضان، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بحوزتهما (44) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة حائل، بحوزتهما (33.7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و(5) أسلحة نارية وسلاح أبيض وطلقات حية.

وأحبطت دوريات حرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (41.7) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية.

وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهما 33 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وفي 8 رمضان، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) أشخاص من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزتهم (1.3) كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر.

وأحبط حرس الحدود محاولات تهريب أكثر من 35 طنًا من القات المخدر و 483.3 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وفي 10 رمضان، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم، لترويجه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافه.

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الضبطيات بالأرقام والتواريخ

وفيما يلي الضبطيات، وفق ما رصدت صحيفة “الوطن”:

3 رمضان:

إحباط تهريب 92 كجم من الحشيش

ضبط حيازة 16.6 كجم من الشبو

5 رمضان:

إحباط 44 كجم من القات

ضبط 33.7 كجم حشيش

ضبط 41.7 كجم حشيش

6 رمضان:

ضبط مخالفين بحوزتهما 33 كجم من الحشيش

8 رمضان:

ضبط 35 طنا من القات المخدر و 483.3 كجم من الحشيش

10 رمضان:

القبض على مواطن لترويجه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل.

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