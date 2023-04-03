بين الثقة والإحراجات.. تويتر تنشر أجزاء من خوارزميتها للعلن

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت منصة التواصل الاجتماعي تويتر علنا أجزاء كبيرة من خوارزميتها لاختيار التغريدات لموجز الويب الخاص بالمستخدمين.

هل تحقق الخوارزمية الثقة؟

وقال مالك الشركة الملياردير إيلون ماسك في جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت إنه يأمل في بناء الثقة من خلال الشفافية من خلال إصدار الكود وراء توصيات فور يو للمنصة.

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التسبب في الإحراجات

ونشر ماسك تغريدة عبر تويتر قال فيها: سيكون توفير شفافية الكود محرجًا للغاية في البداية، ولكن يجب أن يؤدي إلى تحسن سريع في جودة التوصية.

ويمكن لمستخدمي تويتر عرض التغريدات إما بترتيب زمني أو يتم اختيارها بواسطة برمجيات الشركة.

في الحالة الأخيرة، يمكن إضافة تغريدات من الملفات الشخصية التي لا يتابعها المستخدم فعليا إلى موجز الويب.

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فئة منفصلة للتغريدات

وسرعان ما اكتشف الخبراء الذين يبحثون في الخوارزمية أنه تم توفير فئة منفصلة للتغريدات من ماسك نفسه.

وعندما سئل عن هذا خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، وصفه ماسك بأنه غريب وادعى أنه لا يعرف بهذا الأمر.

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