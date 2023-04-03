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عاجل.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الشرق الروسي
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عاجل.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الشرق الروسي

عاجل.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الشرق الروسي

عاجل.. زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الشرق الروسي
٠٩:٤٩:٤٢ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفاد المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية بأن زلزالا بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي، اليوم الاثنين.

مركز الزلزال في روسيا

وبحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المكتب، فإن مركز الزلزال يبعد 48 كيلومترًا عن العاصمة الإدارية وعلى عمق 99.5 كيلومترًا.

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لا تحذيرات من تسونامي

وذكر النظام الأمريكي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) أنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عددًا من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.

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زلزال في بابوا غينيا الجديدة

وكان زلزال بلغت قوته 7.4 درجة قد ضرب بابوا غينيا الجديدة، أمس الأحد، بعد زلزال آخر وقع في بداية مارس الماضي.

وقال المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد (تسونامي) إنه لا تهديد من حدوث تسونامي بعد الزلزال.

وفي أول مارس الماضي وقع زلزال بقوة 6.5 درجات في  منطقة كيمبي في بابوا غينيا الجديدة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية حينها، بتسجيل زلزال قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب دولة بابوا غينيا الجديدة.

وقالت الهيئة إنه تم رصد الزلزال في الساعة 21.24 السبت بالتوقيت العالمي المنسق.

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