أمانة الرياض: “ناقلات” ترصد 3262 شاحنة مخالفة منذ أغسطس 2022

تواصل – فريق التحرير:

أكدت أمانة منطقة الرياض على أن آلاف الشاحنات كانت مخالفة أثناء تخلصها العشوائي من المخلفات في 668 موقعًا بالمدينة.

3262 شاحنة مخالفة

كشفت الأمانة عن 3262 شاحنة مخالفة أثناء تخلصها العشوائي من المخلفات في 668 موقعًا بالمدينة.

وأضافت أن منصة ناقلات رصدت هذه المخالفات منذ انطلاقها في الأول من أغسطس 2022.

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توقيع العقوبات المقررة نظامًا

وتابعت أنها أوقعت عليها العقوبات المقررة نظامًا، وذلك في إطار خطة الأمانة الهادفة إلى تنظيم وضبط حركة المعدات داخل المدينة، وتعزيز أعمال الرقابة البلدية.

وأوضحت الأمانة في تقرير إحصائي عن مؤشر أعمال المنصة منذ إطلاقها حتى 29/03/ 2023، أن المنصة سجلت مخالفات لعدد 1397 شاحنة، وضبطت 305 مزودين للخدمة، فيما بلغ عدد المركبات المسجلة بالمنصة 51 ألف مركبة.

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غرامة بقيمة 10 آلاف ريال

وأضافت أن عقوبات المخالفة تشمل غرامة بقيمة 10 آلاف ريال، وحجز المعدة أو الناقلة، وترحيل السائق، إلى جانب إلزام سائق الناقلة بتنظيف الموقع، ورفع ما يصل إلى 350 ردًا، وكذلك التسجيل في المنصة.

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