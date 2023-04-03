بقيادة المملكة.. النفط يقفز 6% بعد إعلان “أوبك بلس” خفض الإنتاج طوعيًا

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قفزت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، اليوم الاثنين، بأكثر من 6%، بعد ساعات من إعلان أعضاء في تحالف “أوبك بلس” عن خفض طوعي في الإنتاج.

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9 أعضاء من أوبك بلس يعلنون خفض الإنتاج

ومساء الأحد، أعلن 9 أعضاء في التحالف، وهم السعودية، وروسيا، والإمارات، وسلطنة عمان، والعراق، والكويت، والغابون، وكازاخستان، والجزائر، عن خفض طوعي في إنتاجهم النفطي.

ويبدأ قرار خفض الإنتاج اعتبارا من مطلع مايو المقبل، حتى نهاية 2023، كإجراء احترازي من ظروف ستؤثر سلبًا على الطلب العالمي على الخام.

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خام برنت بـ 85 دولارًا

وبحلول الساعة (4: 30 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، تسليم يونيو، بنسبة 6.10% أو 5 دولارات إلى 84.96 دولارًا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مايو، بنسبة 5.31% أو 4.10 دولارات إلى 79.80 دولارًا للبرميل.

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خفض 1.6 مليون برميل يوميًا

ويبلغ إجمالي خفض النفط من جانب الدول المعلنة، نحو 1.66 مليون برميل يوميًا.

علمًا بأن ذلك يضاف إلى مليوني برميل تم توزيعها يبين الأعضاء الـ 23 في التحالف، اعتبارا من نوفمبر الماضي.

ويعقد التحالف خلال وقت لاحق اليوم الاثنين، اجتماعًا دوريًا، لبحث تطورات سوق النفط العالمية، خاصة بعد الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، وتأثيرها على أسعار الخام.