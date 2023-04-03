قصة ولا في الخيال.. أم تحتضن رضيعتها بعد فراق 54 يومًا جراء زلزال تركيا

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من أن فرق الإغاثة أنقذت الرضيعة من تحت الأنقاض بعد 128 ساعة من الزلزال، إلا أنها والدتها لم تستطع معانقتها إلا بعد مرور 54 يومًا على الزلزال.

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لقاء الأم التركية مع رضيعتها

وعانقت السيدة ياسمين بكداش، رضيعتها التي أنقذتها فرق الإغاثة من تحت أنقاض الزلزال المدمر في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية أن الوزيرة دريا يانق، أسهمت في لقاء بكداش مع ابنتها “فاتن” (3.5 أشهر) في ولاية أضنة.

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الرضيعة فقدت والدها وأخويها جراء الزلزال

وبحسب معلومات نشرتها الوزارة، الأحد، فإن فرق الإغاثة أنقذت الرضيعة من تحت الأنقاض بعد 128 ساعة من الزلزال.

وفقدت الرضيعة والدها وأخويها جراء الزلزال الذي وقع في 6 فبراير الماضي، فيما أصيبت والدتها وكانت تخضع للعلاج في مدينة أضنة الطبية.

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اكتشاف والدة الرضيعة

وأشرفت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية على رعاية الطفلة بعد إنقاذها ونقلها إلى العاصمة أنقرة لإجراء التحريات اللازمة بشأن أسرتها.

وبعد فحص عينات من الحمض النووي، اكتشفت الوزارة التركية أن والدة الرضيعة هي السيدة “ياسمين بكداش” التي كانت تخضع للعلاج في أضنة.

وشهدت الوزيرة دريا يانق لحظات لقاء بكداش برضيعتها في أجواء عاطفية بعد فراق دام نحو شهرين، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء.