طرق علاج الدوخة في شهر رمضان

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يعاني الكثير من الصائمين في شهر رمضان من الدوخة، وتعد من أكثر المشكلات الشائعة خلال الشهر الفضيل، بسبب العطش طوال اليوم، والجفاف، وقلة النوم في الليل، والعادات الخاطئة.

والدوخة مصطلح يُستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس، مثل الشعور بالإغماء أو الوهن أو الضعف أو اختلال التوازن. تسمى الدوخة التي تخلق الشعور الزائف بأنك أو ما يحيط بك يلف أو يتحرك (الدوار).

وتعتبر الدوخة واحدة من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لقيام البالغين بزيارة أطبائهم. كما يمكن أن تؤثر نوبات الدوخة المتكررة أو الدوخة المستمرة على حياتك. لكن الدوخة نادرًا ما تشكل خطورة تهدد الحياة.

ويتوقف علاج الدوخة على سبب الأعراض لديك. وبالرغم من أنه عادة ما يكون فعالاً، ألا أن المشكلة قد تتكرر.

ونعرض لكم مجموعة من الحيل التي تساعد في التغلب على الدوخة طوال شهر رمضان وذلك وفقا لما جاء في موقع “ مايو كلينك”.

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العلاج

عادةً ما تتحسَّن الدوخة دون علاج. خلال أسبوعين، يبدأ الجِسم في التأقلُم مع ما يُسبِّب ذلك.

إذا طلبتَ العلاج، سيعتمِد طبيبك على سبَبِ حالتك والأعراض التي تشعُر بها. وقد يتضمَّن الأدوية وتمارين التوازُن. حتى في حالة عدم وجود سببٍ أو إذا استمرَّ الدوار، قد يُمكن التحكم في الأعراض بالأدوية الموصوفة طبيًّا أو العلاجات الأخرى.

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الأدوية

– حبوب الماء: إذا كنت مصابًا بداء منيير، فقد يصف لك الطبيب حبوب الماء (المدرة للبول). قد يساعد ذلك بالإضافة إلى تناول نظام غذائي به نسبة ملح منخفضة في تقليل مدى تواتر شعورك بنوبات الدوار.

– الأدوية التي تقلل من الدوار والغثيان: قد يصف لك طبيبك أدوية تشعرك براحة فورية من الغثيان والدوخة والدوار بما في ذلك مضادات الهيستامين ومضادات الكولين التي تُصرف بوصفة طبية. تسبب العديد من هذه الأدوية الشعور بالنعاس.

– الأدوية المضادة للقلق: يندرج الدواءان ديازيبام (فاليوم) وآلبرازولام (زاناكس) ضمن فئة الأدوية التي تُدعى باسم البنزوديازيبينات، وقد يدمنها المريض. وقد تتسبب أيضًا في الشعور بالنعاس.

– الدواء الوقائي للشقيقة (الصداع النصفي): ثمة أدوية معينة تساعد على منع الإصابة بنوبات الشقيقة.

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العلاجات المنزلية

إذا كنت تميل إلى تجربة نوبات متكررة من الدوخة، خذ بعين الاعتبار هذه النصائح: