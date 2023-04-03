الفوزان يتحدث عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين

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تحدث الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في درس ديني، عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين.

عبادة الله

وقال الفوزان إن الله -عز وجل- أوجب على العباد أن يعبدوه، وخلقهم لذلك حيث قال: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”، أي يوحدوني، وهذا حقه على عباده -سبحانه- أن يعبدون الله ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشرط.

وكان أغلب العرب -قديما- يعبدون الله، ولكنهم يشركون معه آلهة آخرى -والعياذ بالله-.

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عبادة باطلة

وهناك كثيرون، كما تابع الفوزان، يعبدون الله -عز وجل- لكنهم يشركون معه أشياء أخرى، وهذه عبادة باطلة، وقد بعث الله رسله، لينذروا الناس من الشرك، وعبادة غير الله، حيث أنها حق لله وحدة.

وقد ضرب الله -تعالى- للناس مثلا في هذا، بأن يكون للإنسان مملوك، ثم يشاركه في ملكه: “ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ”.