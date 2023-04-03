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الفوزان يتحدث عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين
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الفوزان يتحدث عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين

الفوزان يتحدث عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين

الفوزان يتحدث عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين
٠٦:٣١:٤٠ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحدث الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في درس ديني، عن “وهم الشرك” الذي يقع فيه بعض المسلمين.

عبادة الله

وقال الفوزان إن الله -عز وجل- أوجب على العباد أن يعبدوه، وخلقهم لذلك حيث قال: “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون”، أي يوحدوني، وهذا حقه على عباده -سبحانه- أن يعبدون الله ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو الشرط.

وكان أغلب العرب -قديما- يعبدون الله، ولكنهم يشركون معه آلهة آخرى -والعياذ بالله-.

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عبادة باطلة

وهناك كثيرون، كما تابع الفوزان، يعبدون الله -عز وجل- لكنهم يشركون معه أشياء أخرى، وهذه عبادة باطلة، وقد بعث الله رسله، لينذروا الناس من الشرك، وعبادة غير الله، حيث أنها حق لله وحدة.

وقد ضرب الله -تعالى- للناس مثلا في هذا، بأن يكون للإنسان مملوك، ثم يشاركه في ملكه: “ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ”.

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