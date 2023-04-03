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ضغوط من أجل وقف تطوير ChatGPT
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ضغوط من أجل وقف تطوير ChatGPT

ضغوط من أجل وقف تطوير ChatGPT

ضغوط من أجل وقف تطوير ChatGPT
٠٦:١٦:١٣ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعربت هيئة حماية البيانات، في إيطاليا، عن تخوفات بشأن تعدي روبوت ChatGPT على خصوصية مستخدميه، ووجهت للشركة المطورة بجمع البيانات بشكل غير قانوني، وعدم وضع ضوابط لاستخدامه من القاصرين.

غرامة 20 مليون يورو

ومنحت الهيئة، عبر بيانها المنشور على موقعها على الإنترنت، الشركة المالكة للتطبيق “Open AL” مهلة قدرها 20 يومًا، لتوضيح الإجراءات المتبعة للتعامل مع الأمر، وإلا قد تتعرض لغرامة تصل إلى 20 مليون يورو.

ماسك يدخل على الخط

وفي الوقت نفسه، دعا الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ومجموعة من خبراء الذكاء الصناعي، ومديرون تنفيذيون، في رسالة مفتوحة، إلى التوقف لمدة 6 أشهر عن تطوير أنظمة أقوى من روبوت الدردشة (شات جي.بي.تي-4) الذي أطلقته شركة أوبن إيه.آي في الآونة الأخيرة.

وأشارت الرسالة، بشكل خاص، إلى المخاطر المحتملة لمثل هذه التطبيقات على المجتمع، حسب “اليوم”.

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مخاوف متزايدة

وتزداد مخاوف مطوري الذكاء الاصطناعي، من قدرات شات “جي بي تي” اللامحدودة، وسط مطالب بوقف تطويره، والحذر من توجيهه لفئة معينة من المستخدمين حول العالم.

الكلمات الدلالية:
ChatGPT أخبار أمريكا إيطاليا إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي وقف تطوير ChatGPT

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