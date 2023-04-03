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شركة الغاز والتصنيع “غازكو” تعلن عن وظائف بعدة مناطق
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شركة الغاز والتصنيع “غازكو” تعلن عن وظائف بعدة مناطق

شركة الغاز والتصنيع “غازكو” تعلن عن وظائف بعدة مناطق

شركة الغاز والتصنيع “غازكو” تعلن عن وظائف بعدة مناطق
٠٥:٥٤:٢٢ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف برواتب تصل (8,000 ريال) بعدة مناطق في المملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

 1- سائق ناقلة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حامل رخصة قيادة نقل ثقيل (سارية المفعول).
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يتجاوز العمر عن 45 سنة.
– أن يكون لدى الموظف رغبة بالعمل بين مدن المملكة.
– الراتب الإجمالي: 5,000 ريال.
– حوافز شهرية تصل إلى 3,000 ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته.

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3- رئيس الحماية من الحرائق:

– مكان العمل (الرياض، جدة، الدمام).
– بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

نبذة عن الشركة:

– تأسست شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو) عام 1963م (1383هـ)، وجاء ذلك بعد اندماج شركة (الغاز الأهلية في الدمام)، وشركة (“الغاز والتصنيع السعودية) عام 1975م (1395هـ). وتُعتبر الشركة رائدة في مجال غاز البترول المُسال (LPG) في المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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