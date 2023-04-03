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جمعية البر بأبها تبدأ في استقبال زكاة الفطر

جمعية البر بأبها تبدأ في استقبال زكاة الفطر

جمعية البر بأبها تبدأ في استقبال زكاة الفطر
٠٥:٤٤:٣٥ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دشّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي بن عايض الشهراني مساء أمس، مخيم جمعية البر الخيرية لاستقبال زكاة الفطر لهذا العام ١٤٤٤هـ، والواقع على طريق الملك عبدالعزيز بأبها.

استقبال زكاة الفطر

وأوضح أمين عام الجمعية محمد بن فحاس أن الجمعية تستقبل زكاة الفطر بمبلغ 20 ريالاً للفرد الواحد لإخراجها أرزاً، وحتى يوم الـ 28 رمضان ١٤٤٤هـ، وتوزيعها على الأسر المحتاجة في الوقت الشرعي.

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آلية وفريق عمل متخصص

يأتي ذلك، ضمن آلية منظمة وفريق عمل مهيأ لتنفيذ هذه الأنشطة بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الجمعية تنفذ هذا المشروع منذ ٣١ عاماً تسهيلًا وتيسيراً على المواطنين والمقيمين.

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الكلمات الدلالية:
أبها الزكاة جمعية البر زكاة الفطر

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