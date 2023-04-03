شاهد.. لحظة إنقاذ طفل عالق في إحدى البوابات الحديدية في دولة عربية

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ طفل صغير، لم يتجاوز الثلاثة أعوام، علق بأحد البوابات الحديدية في دولة عربية.

وظهر الطفل في المقطع، يصرخ من الخوف والألم، فيما هرع عدد من الشباب لإنقاذه باستخدام آلية حديدية.

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وبالفعل تكللت جهودهم بالنجاح وتمكنوا من إنقاذ الطفل الصغير بعد وسط فرحة عارمة من الحضور.

وتفاعل المغردون مع المقطع المتداول، وأثنوا على جهود الشباب المشاركين في عملية إنقاذ الطفل، مؤكدين أهمية إتقان بعض المهارات التي تساعد في عمليات الإنقاذ إذا دعت الحاجة لها.

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