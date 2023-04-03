توقعات الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية وضباب بعدة مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران.

توقعات حالة الطقس

كذلك تشمل الحالة، الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات نجران، جازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وبسرعة 20 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.

أمطار على منطقة عسير

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

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