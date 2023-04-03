المملكة في المقدمة.. قرار تاريخي من 7 دول بخفض إنتاج النفط

تواصل- فريق التحرير:

اتخذت المملكة قرارا طوعيا، بخفض إنتاج النفط، بدء من مطلع مايو المقبل، وحتى نهاية العام الجاري 2023، وتبعتها في ذلك القرار 7 دول من منظمة “أوبك”، وغيرها.

وتلعب المملكة دورا تاريخيا في إنتاج النفط العالمي، والمحافظة على استقرار الأسواق، في ظل التغيرات الجيوسياسية، والأحداث المتلاحقة، التي تفرض على المنتجين التزامات تجاه العالم.

500 ألف برميل يوميا

كان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح، أمس الأحد، أن المملكة ستنفذ تخفيضًا طوعيًا، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023م، بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.

المملكة تلتزم

وأوضح المصدر أن هذا التخفيض الطوعي للإنتاج يضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها “أوبك بلس”، الذي عقد في 9 ربيع الأول 1444هـ، الموافق 5 أكتوبر 2022م.

وأكّد المصدر المسؤول في وزارة الطاقة أن هذه الخطوة هي إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.

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الإمارات

وصرح سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن دولة الإمارات ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا.

سلطنة عمان

كشفت وزارة الطاقة في سلطنة عمان، عبر “تويتر”، إن مسقط ستخفض إنتاجها النفطي طواعية بواقع 40 ألف برميل يوميا بدءا من مايو وحتى نهاية عام 2023.

الجزائر

ونقلت وسائل إعلام رسمية في الجزائر، عن وزارة الطاقة الجزائرية، إنها ستخفض طوعا إنتاجها النفطي بواقع 48 ألف برميل يوميا من مايو وحتى نهاية 2023.

الكويت

كما أعلنت الكويت أنها ستخفض إنتاجها النفطي طواعية 128 ألف برميل يوميا من مايو وحتى نهاية 2023.

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العراق

وقرر العراق، أمس الأحد، خفض إنتاجه النفطي طواعية بواقع 211 ألف برميل يوميا من مايو وحتى نهاية 2023.

روسيا

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستمدد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا، ويعني ذلك أن روسيا مددت الآن خفض إنتاجها من النفط للمرة الثانية بعد التمديد الأول الذي أعلنه نوفاك في فبراير والذي كان سيمتد إلي يونيو فقط، حسب “سكاي نيوز عربية”.

كازاخستان

وأعلنت كازاخستان عن خفض طوعي لإنتاج النفطي بواقع 78 ألف برميل يوميا.