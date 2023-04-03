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طبيب مبتعث ينجح في إعادة الإبصار لمريضة كندية
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طبيب مبتعث ينجح في إعادة الإبصار لمريضة كندية

طبيب مبتعث ينجح في إعادة الإبصار لمريضة كندية

طبيب مبتعث ينجح في إعادة الإبصار لمريضة كندية
٠٥:٢٦:٠٨ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نجح الطبيب المبتعث بدر بن جليغم القحطاني، في إجراء عملية أسهمت في إعادة البصر لكندية، عبر زراعة قرنية، واتباع خطة علاجية في مستشفى جامعة أوتاوا، في كندا.

فقدت إحدى عينيها

وشرح القحطاني، عبر مداخلة صوتية، بثتها إذاعة “الإخبارية”، أن المريضة امرأة متقدمة في العمر، تجاوزت 70 عاما، وكانت فقدت النظر بإحدى عينيها بسبب تقرحات شديدة جدا في القرنية.

وأضاف أنها، قبل أشهر، حضرت إلى طوارئ مستشفى جامعة أوتاوا الكندية، إثر تقرحات ميكروبية في العين السليمة، أدت إلى فقدانها الإبصار بها تقريبا.

https://mobile.twitter.com/EKH_Radio/status/1642537995734491137

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تدخل طبي 

واستطرد المتخصص في جراحات زاعة القرنية، أنه جرى الكشف على الحالة والتعامل طبيا للقضاء على التقرحات، ومن ثم خضعت المريضة إلى جراحة لزراعة قرنية باستخدام الغشاء الأميني، وهذه، كما تابع القحطاني، تقنية حديثة ومتقدمة، تساعد القرنية على الالتئام والعمل بشكل جيد.

وبعد عدة متابعات مع المريضة، أورد القحطاني، أنها تمكنت -بحمد الله- من استعادة بصرها وتكللت الجراحة والعلاج الطبي بالنجاح.

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