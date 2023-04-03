“وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.. 734 حلقة قرآنية يوميا بالمسجد النبوي

تواصل- واس:

تولي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اهتمامها بالقرآن الكريم، وذلك لرسالته السامية، وأثره العظيم على الفرد والمجتمع.

كوادر علمية رفيعة

ويزخر المسجد النبوي بالكوادر العلمية الرفيعة، المشتغلة بتعليم طلبة العلم القرآن الكريم، وهو مهيأ لجميع شرائح الطلبة، حتى الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ المتوسط اليومي لحلقات العلوم القرآنية 734 حلقة، وللمعلمين 734 معلماً، وعدد الإجازات المصدقة 103 إجازات.

المتوسط اليومي

وبلغ المتوسط اليومي للطلاب 12641 طالباً، إضافة لمعلمي المتون العلمية وحلقاتها، التي بلغت 342 معلمًا وحلقة، وبلغ عدد طلابها 6220 طالباً، كما تنقل الوكالة 2192 طالباً من وإلى المسجد النبوي عبر حفلات مخصصة للنقل.

الدورة الرمضانية

وفي وقت سابق، أعلنت كلية الحرم المكي الشريف عن إطلاق الدورة الرمضانية الأولى في غريب القرآن لتعزيز دورها في العناية بالقرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

الأنشطة اللاصفية

وأوضح رئيس قسم الشريعة بالكلية الشيخ عبدالله بن سعيد العمري أن الدورة تأتي ضمن الأنشطة اللاصفية التي يقدمها القسم، مبينا أنها تشتمل على فعاليات وأنشطة متنوعة تعنى بتعلم معاني الغريب في عشرة أجزاء من القرآن الكريم (21-30).

وذلك من خلال كتاب (الميسر في غريب القرآن الكريم) الصادر عن مجمع الملك فهد ، مشيرا إلى أن الدورة تهدف إلى بيان مكانة علم غريب القرآن في علوم الشريعة وأهميته للمعتني بالقرآن الكريم، والتعرف على قواعد منهجية في تعلم غريب القرآن مأخوذة من كلام السلف رحمهم الله، على ما فيها كذلك من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تدارس القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

إرسال ورد يومي

وبين العمري أن الفعاليات والأنشطة تشتمل إرسال ورد يومي من الكتاب المقرر للمشاركين، ومتابعة إنجازهم للورد اليومي من خلال أسئلة تقيس الأثر وتثري تجربة التعلم.

كما أنه يُعزز الورد اليومي باقتباسات لقواعد منهجية في تعلم غريب القرآن مأخوذة من كتب السلف ، منوها بأن الدورة ستثرى بعدة لقاءات مع نخبة من مشايخ الكلية حول غريب القرآن، وتختتم باختبار للمشاركين وتكريم المجتازين له بشهادات من الكلية .

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