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ينتقل من هذا الطائر..الأعراض وكيفية الوقاية من الفيروس المرعب “ماربورغ”
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ينتقل من هذا الطائر..الأعراض وكيفية الوقاية من الفيروس المرعب “ماربورغ”

ينتقل من هذا الطائر..الأعراض وكيفية الوقاية من الفيروس المرعب “ماربورغ”

ينتقل من هذا الطائر..الأعراض وكيفية الوقاية من الفيروس المرعب “ماربورغ”
٠٤:٣٩:٠٥ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة في الكويت، أبرز المعلومات حول الفيروس المسبب لحُمّى ماربورغ النزفية Marburg Virus.

من عائلة إيبولا

وقالت وزارة الصحة، إنه تم اكتشاف فيروس “ماربورغ” وهو من عائلة فيروس “إيبولا” لأول مرة عام 1967 في مدينتي “ماربورغ” و “فرانكفورت”، في ألمانيا، لذلك سمي فيروس “ماربورغ” نسبة إلى أول مدينة اكتشف فيها.

طريق العدوى

1- ملامسة دم المريض أو سوائل جسمه الأخرى (البراز أو القيء أوالبول أو اللعاب أو الإفرازات التنفسية التي تحتوي على الفيروس بتركيزات عالية).
2- ملامسة الأسطح الملوثة بسوائل جسم المريض.
3- ينتقل من الخفافيش فصيلة Fruit bat إلى الإنسان.

الأعراض المبكرة

1- الصداع
2- الارتفاع الشديد في الحرارة
3- الضعف والوهن في الجسم
4- آلام العضلات
الأعراض المتأخرة
– الغثيان والتقيؤ
– آلام البطن الشديدة
– الإسهال الحاد
– ظهور دم في القيء أو البراز.

طرق الوقاية

تجنب ملامسة سوائل الجسم للشخص المشتبه بإصابته والمخالطين اللصيقين له (خاصة سكان المنزل ومقدمي الرعاية الصحية)، مع العلم أنه حتى الآن لا يوجد لقاح فعال ضد الفيروس.

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الكلمات الدلالية:
ايبولا صحة وطب فيروس قاتل فيروس ماربورغ

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