السفارة الفلبينية في الكويت تعترف بإيواء مئات العاملات الهاربات

تواصل- فريق التحرير:

اعترفت السفارة الفلبينية في الكويت بإيوائها 516 عاملة هاربة من كفلائها داخل ملجأ في السفارة.

السفارة الفلبينية:

وطالبت السفارة الفلبينية لقاء مكاتب استقدام العمالة، بعد كشفها عن إيواء العاملات الهاربات.

و من المقرر أن يناقش الاجتماع امكانية رفع تعليق إرسال العاملات المنزليات الجديدات إلى الكويت، واستئناف عملية استقدامهن مجدداً.

ملجأ الفلبينيات:

وفي اواخر مارس الماضي تبيّن أن أكثر من 637 عاملة منزلية قادمة من المأوى وإدارة الإبعاد في الكويت غادرن منذ بداية مارس الجاري، كان آخرهم 130 عاملة قد سافرن الثلاثاء الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة أن هناك 329 عاملة في المأوى، ويتم استقبال من 10 إلى عشرين عاملة منزلية في الملجأ بشكل يومي.

ونوّهت أن غالبيتهن من القادمات الجدد اللواتي لم ينهين أشهر اختبارهن ويرفضن العمل رغبة بالحصول على فرصة عمل أفضل خارج الكويت.

كما أن جميع الرحلات يتم تمويلها من قبل برنامج العودة إلى الوطن وإدارة رعاية العمال الأجانب، تطبيقاً لوعد الحكومة للعاملين في الخارج بإعادتهم إلى منازلهم بأمان.

اقرأ أيضا

الكويت.. الشوارع تتحول إلى بحيرات بسبب الأمطار ونقل المئات للمستشفيات (صور)