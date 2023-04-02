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3 مديريات تتصدر الأفضل في الخدمات الصحية بالمملكة.. تعرف عليها
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3 مديريات تتصدر الأفضل في الخدمات الصحية بالمملكة.. تعرف عليها

3 مديريات تتصدر الأفضل في الخدمات الصحية بالمملكة.. تعرف عليها

3 مديريات تتصدر الأفضل في الخدمات الصحية بالمملكة.. تعرف عليها
٠٢:١٩:٤٥ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تصدرت 3 مديريات للشؤون الصحية (جازان – بيشة – الباحة) المديريات والتجمعات الأخرى في الرحلات العلاجية.

جاء ذلك وفقًا لتجارب المرضى في مراكز الرعاية الصحية الأولية – أقسام التنويم – الطوارئ – العيادات الخارجية، وفقًا لصحيفة المدينة.

تقرير حديث من الصحة

ووفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة الصحة فإن 22 مديرية وتجمعًا تخضع لبرنامج قياس تجربة المرضى إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسين المرضى وذويهم من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة الوزارة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج.

قياس الرضا في المستشفيات

ويعمل البرنامج على قياس الرضا في المستشفيات، والمراكز التخصصية، والرعاية الصحية الأولية، وبنوك الدم، ومراكز الإقلاع عن التدخين، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وغيرها من الخدمات المقدمة.

ويأتي ذلك بهدف الخروج بمشاريع تحسين لجودة الخدمات وتجربة المريض في الحصول عليها، والعمل على رفع رضا المستفيدين، وتزويد أصحاب القرار بالبيانات المساعدة على اتخاذ القرارات المهمة والمبنية على مصلحة المستفيد أولاً،ومقارنة مستوى الخدمات المقدمة بين منشآت وخدمات الوزارة في المناطق المختلفة.اقرأ أيضا

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الباحة بيشة مديريات الصحة وزارة الصحة

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