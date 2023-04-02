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سحور ليلة الثاني عشر من رمضان.. متبل البطاطس بالبقدونس
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سحور ليلة الثاني عشر من رمضان.. متبل البطاطس بالبقدونس

سحور ليلة الثاني عشر من رمضان.. متبل البطاطس بالبقدونس

سحور ليلة الثاني عشر من رمضان.. متبل البطاطس بالبقدونس
٠٢:٣٤:١٢ ص، الإثنين، ١٢ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يجب أن تكون وجبة السحور صحية، ومعتدلة، وفي الوقت نفسه، مشبعة، لتوفير الطاقة الكافية لساعات الصيام.

ومن المهم التركيز على الأطعمة التي تهضم ببطء مثل الكربوهيدرات المعقدة، وأيضا شرب السوائل التي تساعد على الهضم، وتحافظ على رطوبة الجسم خلال النهار.

 

تنوع وجبة السحور

ومن المهم أيضا أن تتنزع زجبة السحور، وتتضمن العديد من الاطعمة، وكذلك الفواكه الطازجة، بهدف ترطيب الجسم ومنحه الطاقة اللازمة، والحيلولة دون الشعور الصداع والأجهاد.

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متبل البطاطس 

تعد وجبة متبل البطاطس بالبقدونس، وجبة غائية صحية ومتكاملة، وخفيفة، وتصلح لتكون وجبة سحور مثالية، ومقاديرها هي:

– البطاطس : 4 حبات (مقشرة)
– زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
– الثوم : 3 فصوص (مهروس)
– ملح : ملعقة صغيرة
– فلفل أسود : رشّة
– عصير الليمون : 2 حبة
– بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

  1. سلق حبات البطاطس، ثم هرسها جيداً في وعاء عميق.
  2. إضافة الثوم، والملح، والفلفل الأسود، وعصير الليمون الحامض، والبقدونس المفروم فوق البطاطس المهروسة.
  3. خلط المكونات حتى تتجانس تماماً.
  4. وضع متبل البطاطس بالبقدونس في طبق التقديم، وزينيه بالبقدونس المفروم وزيت الزيتون، ثم تقديمه.
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البطاطس المسلوقة العناصر الغذائية سحور خفف سحور رمضان سحور صحي

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